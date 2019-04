Bestätigt: Nicolas Pépé verlässt Lille - Transfer zum FC Bayern? Sportchef gibt Hinweis

Es gibt konkrete Entwicklungen an der Transferfront: Wie der Präsident des OSC Lille im französischen Fernsehen bestätigt hat, wird Superstar Nicolas Pépé den Tabellenzweiten Ligue 1 definitiv am Ende der Saison verlassen. Der 23-Jährige, der beim 5:1-Sieg Lilles gegen Spitzenreiter Paris Saint-Germain erneut eine überragende Leistung zeigte, wird seit Monaten mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht.