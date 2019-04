FC Bayern: Lille-Präsident spricht über Pépé-Transfer - "Ruhe bis Mitte Mai"

Hinter den Kulissen soll bereits kräftig verhandelt werden, um den 23-jährigen Rechtsaußen im Sommer an die Isar zu lotsen. Beim FCB könnte Pépé die Nachfolge von Arjen Robben übernehmen, der den Rekordmeister definitiv verlassen wird. Wie beIN Sports vor etwa zwei Wochen berichtete, sind die Bayern-Bosse bereit, bis zu 80 Millionen Euro für den Ivorer auszugeben. Damit wäre Pépé fast so teuer wie Bayerns neuer Rekordtransfer Lucas Hernandez , der für fünf Millionen mehr von Atlético Madrid kommt.

Trainer: Pépé könnte beim FC Bayern "eine gute Rolle spielen"

Ein Wechsel des Topstars der Ligue 1 nach München ist keineswegs unwahrscheinlich. Pépé, der 2017 für zehn Millionen Euro aus Angers kam, schoss in der laufenden Saison schon 18 Tore und bereitete elf weitere Treffer vor. Keiner ist für den Tabellenzweiten so wichtig wie der in Frankreich geborene Linksfuß. Auch Real Madrid soll am 23-Jährigen interessiert sein, die Bayern sollen allerdings die besseren Karten haben.