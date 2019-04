Bericht: FC Bayern hat Italien-Juwel Nicolo Zaniolo im Visier - James-Nachfolger?

Er ist noch ein Teenager, gehört aber trotz seiner Jugend schon zu den begehrtesten Spielern der Welt: Nicolo Zaniolo hat bei der AS Rom in seiner ersten Saison für mächtig Furore gesorgt. Im Sommer 2018 für einen Spottpreis von 4,5 Millionen Euro von Inter Mailand verpflichtet, ist der 19-Jährige in der Hauptstadt voll eingeschlagen, vier Tore geschossen sowie zwei weitere vorbereitet - und hat laut Bild am Sonntag nun auch das Interesse des FC Bayern München geweckt.