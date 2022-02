Joshua Kimmich knöpft sich Bayern-Kollegen nach Pleite in Bochum vor: "Jeder Einzelne muss sich fragen, ob..."

Joshua Kimmich kochte. Dennoch versuchte der Nationalspieler, nach außen ruhig zu bleiben und seine Analyse der 2:4-Pleite beim VfL Bochum sachlich vorzutragen. Grundsätzlich gelang es ihm. Und doch hatten es seine Worte in sich. "Wir haben unsere schlechteste Saisonleistung gezeigt und alle Tugenden vermissen lassen", schimpfte Kimmich bei Sky und fügte mit Blick auf die 0:5-Pleite vor dreieinhalb Monaten im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach an: "Das ist uns nicht zum ersten Mal passiert. Wir müssen aufpassen." Die Leistung in Bochum habe nichts mit der von Trainer Julian Nagelsmann vorgegeben Taktik oder dem Matchplan zu tun gehabt, betonte der Nationalspieler und knöpfte sich in seiner Analyse vielmehr seine Teamkollegen beim FC Bayern vor. Anzeige

"Jeder Einzelne muss sich fragen, ob er alles reingehauen hat", meinte Kimmich und ließ bei seinen Ausführungen Zweifel daran mitschwingen, dass dies geschehen sei. Zumal er seinen Satz wenige Sekunden später in ähnlicher Wortfolge noch einmal wiederholte. "Das passiert zu oft", schimpfte der 27-Jährige. Er könne sich nicht daran erinnern, dass er dies bei Bayern in der Vergangenheit in derartiger Häufung schon einmal erlebt habe. "Das war eine absolut verdiente Niederlage", sagte Kimmich und erläuterte mit Blick auf das am kommenden Mittwoch anstehende Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei RB Salzburg, dass man sich noch so eine Leistung nicht erlauben könne.