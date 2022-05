Nach Wirbel zum Bayern-Abschied: Niklas Süle erklärt Nicht-Nominierung für Wolfsburg-Kader

Nationalspieler Niklas Süle hat sich nach dem Wirbel um seinen Abschied vom FC Bayern München zu seiner Nicht-Nominierung für den Kader im letzten Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg (2:2) geäußert. "Da wurden am vergangenen Wochenende Dinge über mich behauptet, die einfach nicht passten", sagte Süle in einem ausführlichen Interview der Sport Bild. Ähnlich wie Trainer Julian Nagelsmann schilderte auch Süle, dass das Trainer-Team Spieler in den Kader berufen wollte, die auch in der neuen Saison noch bei den Bayern spielen werden - anders als Süle, der ablösefrei zu Borussia Dortmund wechselt. "Das habe ich hingenommen und akzeptiert, weil ich Verständnis für die Entscheidung hatte", so der 26-Jährige. Anzeige

Süle fuhr fort: "Am Freitag hieß es dann von einem unserer Co-Trainer, als sich Marcel Sabitzer verletzt hatte, kurz vor der Abfahrt, dass ich nun doch mitkönne, wenn ich wollte. Aber es sei auch okay, falls nicht. Das war die Geschichte." Bei der Meisterfeier am Sonntag habe Nagelsmann bereits vor der gesamten Mannschaft gesagt, "dass ich nichts falsch gemacht habe und dass es ihm leidtue, was aus dieser Geschichte nun mit mir gemacht werde", so Süle weiter.

Die Nicht-Nominierung des Abwehrspielers für dessen vermeintlich letzte Partie im Bayern-Trikot sowie Teile von Nagelsmanns Erklärung dafür hatten für Wirbel gesorgt. Auch der Coach hatte auf Sabitzers Blessur und den dadurch frei werdenden Kader-Platz verwiesen, mit Blick auf Süle aber erläutert: "Und Niki war dann im Abschlusstraining nicht mehr so von seiner Gefühlslage – wir haben ihn dann noch gefragt, ob er mit will, und er hat gesagt: 'Eher nicht', weil er sich da jetzt nicht drauf vorbereitet hatte. Und deswegen haben wir ihn dann zu Hause gelassen." Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte Süle für dessen vermeintlichen Kader-Verzicht am Rande der Meisterfeier hart kritisiert, die Aktion als "katastrophal" bezeichnet.