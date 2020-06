Niklas Süle im August wieder fit? Nationalspieler soll dem FC Bayern in der Champions League helfen

Die Coronavirus-Zwangspause der Bundesliga hat Niklas Süle in die Karten gespielt. Der Innenverteidiger des FC Bayern München konnte nach seinem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss in aller Ruhe an seiner körperlichen Fitness arbeiten. Nach vielen Monaten Verletzungspause steht der Nationalspieler inzwischen vor dem Comeback. Wann genau das der Fall wird, bleibt allerdings ungewiss. Der Kicker berichtet nun, dass Süle in dieser Bundesliga-Saison und auch im DFB-Pokal nicht mehr eingesetzt werden soll.