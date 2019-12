Bayern-Star Niklas Süle sendet Botschaft an Leroy Sané und verrät seinen Comeback-Plan

Trotz des zähen Genesungsprozesses gibt sich Niklas Süle nach seinem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss kämpferisch und schickt motivierende Worte an seinen Nationalmannschafts -Kollegen Leroy Sané . "Es ist ärgerlich, dass wir die gleiche Verletzung haben. Aber ich hoffe und gehe davon aus, dass wir beide es bis zur EM schaffen", sagte der Abwehrchef des FC Bayern der Münchner TZ. Sané, der sich knapp zwei Monate vor Süle das Kreuzband gerissen hatte , postete erst am Montag eine ermutigende Nachricht bei Instagram . Der Flügelstürmer von Manchester City fotografierte seine mit Fußballschuhen bekleideten Füße und schrieb dazu auf Englisch: "Erstes Training auf dem Rasen erledigt."

Süle muss sich mit Blick auf solche Fortschritte wohl noch ein wenig gedulden. Auf eine Teilnahme am Bayern-Trainingslager in Katar (4. bis 10. Januar) wird er verzichten. "In Doha bin ich nicht dabei, ich will jetzt erst mal hart trainieren. Im Januar und Februar kommt die Phase, in der ich die Belastung richtig steigern kann. Da brauche ich nicht jeden Tag zu sehen, wie die Jungs nebenan trainieren. Das nagt schon an einem." Überhaupt scheint Süle derzeit ein wenig Abstand vom täglichen Geschehen beim deutschen Rekordmeister zu suchen.