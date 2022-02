Niklas Süle erklärt seinen Wechsel zum BVB: "Ich habe mich bereits vor einigen Wochen dazu entschieden"

Der Wechsel von Niklas Süle zu Borussia Dortmund war offenbar gar nicht so ein kurzfristiger Deal, wie zunächst nach der offiziellen Verkündung angenommen. Der Entschluss des Verteidigers stand nach eigener Aussage schon länger fest: "In den letzten Tagen und Wochen wurde viel über mich geredet und gemutmaßt, was ich warum machen möchte. Ich habe mich bereits vor einigen Wochen dazu entschieden, künftig für Borussia Dortmund zu spielen", sagte Süle der Bild.

