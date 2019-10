FC Bayern: Spieler schicken vor Spiel gegen Union Berlin Grüße an Niklas Süle und Lucas Hernandez

Die Spieler von Rekordmeister FC Bayern München haben kurz vor Anpfiff des Bundesliga-Spiels gegen Union Berlin am Samstag Genesungswünsche an die Langzeitverletzten Niklas Süle und Lucas Hernández geschickt. Beim Mannschaftsfoto auf dem Rasen hielten die Bayern-Profis Trikots mit den Rückennummern der beiden Abwehrspieler hoch. Süle trägt in München die 4, Hernández die 21.