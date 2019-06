Bayern-Star Süle: Kritik an Kovac-Debatte, Verständnis für Boateng, Hoffnung auf Sané-Transfer

Nationalspieler Niklas Süle sieht die erst nach dem Saisonende abgeschlossene Debatte um die Zukunft von Trainer Niko Kovac beim FC Bayern kritisch. "Wir haben mit ihm trotz schwieriger Phasen das Double geholt. Das spricht für sich. Sogar in einer Saison, wo viel darüber geschrieben wurde, dass wir wahrscheinlich gar keinen Titel holen werden. Also ist es doch selbstverständlich, dass ich dem Trainer Rückendeckung gebe", sagte der Innenverteidiger in einem Sport1-Interview.

Süle, der bei Kovac zum unumstrittenen Stammpersonal gehörte, weiter: "Im Fußball sollten ohnehin Taten entscheiden. Wenn ich 40 Tore in einer Saison als Stürmer mache, sagen die Bayern auch nicht: 'Den werfen wir raus'. Es darf allerdings nicht viel reingetragen, aber auch nicht viel rausgetragen werden. Das war ein bisschen unglücklich für alle Seiten. Aber bei Bayern ist der Trainer nun einmal erfolgsabhängig." Kovac war in seiner Premieren-Saison bei den Münchnern immer wieder in Frage gestellt worden.

Besonders Rummenigge setzte Kovac unter Druck

Besonders Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge machte dem Coach immer wieder Druck und verweigerte lange eine Jobgarantie für die kommende Saison. Nach dem Gewinn des Doubles wollte Rummenigge seine Aussagen jedoch nicht als Kritik verstanden wissen. Er habe mit den polarisierenden Kommentaren die Spannung hochhalten und den Fokus auf das Erreichen der Saisonziele stärken wollen, hatte der Klubchef zuletzt behauptet. Inzwischen sitzt Kovac fest im Sattel.

Ganz anders ist die Situation bei Ex-Nationalspieler Jerome Boateng, dem Süle im Verlauf der Saison den Stammplatz wegschnappte. Nachdem sich Boateng wohl auch aufgrund seiner Versetzung in die zweite Reihe bei den Double-Feierlichkeiten eher desinteressiert gezeigt hatte, war ihm von Bayern-Präsident Uli Hoeneß ein Vereinswechsel nahegelegt worden. Nach einem Konter Boatengs scheinen die Fronten zunehmend verhärtet. Süle lässt auf seinen Teamkollegen allerdings nichts kommen.

Boateng? "Ein Bomben-Typ"

Der 23-Jährige bezeichnete Boteng als "Bomben-Typ" und führte aus: "Dass er mit der Situation unzufrieden ist, ist doch klar. So ein Spieler hat den Anspruch, zu spielen. Jerome ist nach wie vor ein Top-Verteidiger, deswegen kann ich seine Reaktion schon verstehen. Er war es die letzten Jahre nicht gewohnt, mal zwei, drei Spiele hintereinander auf der Bank zu sitzen. Es ist eine schwierige Situation für ihn. Wie er jetzt damit umgeht, muss er mit dem Verein klären. Ich weiß persönlich nicht, was er machen will."

In Sachen Zugänge werben die Bayern derzeit um Süles DFB-Kollegen Leroy Sané von Manchester City. Obwohl sich Hoeneß zuletzt "eher skeptisch" zeigte, dass der Transfer tatsächlich zu Stande kommt, hofft Süle auf eine Sané-Verpflichtung. "Leroy ist ein Ausnahmespieler, der Bayern München gut zu Gesicht stehen würde. Nicht nur wegen seiner Fähigkeiten, sondern er ist auch ein toller Junge. Ich würde mich sehr freuen, wenn er kommt, aber ich will mich da nicht einmischen. Ich glaube aber, dass er weiß, dass Bayern München super ist", meinte der Abwehrspieler.

