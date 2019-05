Niklas Süle verteidigt Bayern-Trainer Kovac: "Richtige Antwort auf dem Platz gegeben"

Nach dem Sieg gegen Frankfurt und dem Gewinn des 29. Meistertitels, setzte der Nationalspieler ein klares Zeichen für seinen Trainer. Auf die Frage, ob er in Zukunft unter Kovac spielen möchte, antwortete er: "Natürlich. Er weiß auch, dass Bayern noch einmal etwas anderes ist als Eintracht Frankfurt. Im Verein herrscht so viel Druck. Es ist nicht einfach, damit umzugehen. Ich finde, er hat es in diesem Jahr sehr gut gemacht." Auch Niko Kovac selbst glaubt an einen Verbleib beim Rekordmeister.