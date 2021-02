Bericht: Bayern-Profi Süle ist Transfer-Kandidat bei Chelsea – auch Alaba und Upamecano Thema

Mit seinem neuen Verein FC Chelsea geht Thomas Tuchel offenbar auch in der deutschen Bundesliga auf Transfer-Beutezug. Wie die Sport Bild berichtet, kommt der Ex-PSG-Coach sich dabei auch mit dem FC Bayern München in die Quere. Denn: Tuchels Londoner sollen demnach nicht nur an Bayern-Wunschkandidat Dayot Upamecano von RB Leipzig interessiert sein, sondern auch an den Münchner Abwehrspielern Niklas Süle und David Alaba.

