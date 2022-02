Berater Struth: Darum verlässt Niklas Süle den FC Bayern – Neuer Klub steht fest

Niklas Süle verlässt den FC Bayern im kommenden Sommer offenbar auch aufgrund von persönlichen Enttäuschungen. Volker Struth, Berater des Nationalspielers, gab am Sonntag im "Doppelpass" von Sport1 einige Einblicke in die Entscheidung des Innenverteidigers - und deutete an, dass sich Süle schon länger nicht mehr zu 100 Prozent wohl in München gefühlt habe. So sprach Struth über Süles lange Leidenszeit in den Jahren 2019 und 2020 und das Verhalten des Klubs in dieser Phase.

