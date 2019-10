Schock für FC Bayern: Niklas Süle gegen FC Augsburg verletzt ausgewechselt

Was war passiert? Nach einem hohen Ball der Augsburger und einem Laufduell mit Niederlechner kommt Süle plötzlich zu Fall. Schon auf dem Weg zum Boden hin hielt sich Süle sein linkes Knie. Die medizinischen Verantwortlichen des FC Bayern behandelten Süle minutenlang. Gestützt von den Betreuern verließ ein sichtlich enttäuschter Süle den Platz. Für ihn kam David Alaba in die Partie - und nicht etwa Innenverteidigungs-Kollege Jerome Boateng, der zu Beginn nur auf der Bank saß. Nach der Knie-Verletzung wurde Süle noch zur Halbzeit in der Kabine behandelt.