Bayern-Verteidiger Niklas Süle spricht über Comeback-Arbeit: "Bin ein Kämpfer"

Für den FC Bayern München war seine Verletzung ein Schock: Niklas Süle fällt wegen eines Kreuzbandrisses, den er sich im Oktober im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg zugezogen hatte , noch immer aus. An ein schnelles Comeback des deutschen Nationalspielers ist noch nicht zu denken. Nun hat der 24-Jährige am Rande der Film-Premiere Jumanji 2 mit der Bild über seine Arbeit in der Reha gesprochen. Süle setzt beim harten Weg zurück auf seine Mentalität: "* Ich glaube schon, dass ich von mir behaupten kann, dass ich ein Kämpfer bin", sagte er.*

Bayern-Star Niklas Süle über Reha-Training: "*Du kannst einfach nicht viel machen"*

Der FCB braucht Süle dringend - doch der Abwehr-Abräumer befindet auf einem langen Weg zurück: "* Ich hatte die Verletzung leider schonmal vor fünf Jahren, deswegen wusste ich, was auf mich zukommt und wie ich mich zurückkämpfen kann"*, sagte der DFB-Star und berichtete auch über seinen Alltag: "Das Training ist am Anfang sehr eintönig. Du kannst einfach nicht viel machen, weil du sechs Wochen die Krücken hast, und musst dich dahinschleifen und bist fünf bis sechs Stunden am Tag da."

Süle will mit DFB-Team zur Europameisterschaft

Immerhin hat Süle auch ein großes Ziel vor Augen. Die Teilnahme an der EM in diesem Juni - mit gleich drei Heimspielen in der Allianz Arena seines FC Bayern. "Ich möchte bei der Europameisterschaft topfit sein und bereite mich auch jeden Tag so vor", sagte Süle bereits im Dezember der Münchener TZ. Bundestrainer Joachim Löw will bei Süle jedoch erstmal nichts überstürzen : "Wer so eine schwere Verletzung hatte, muss das nicht nur physisch, sondern auch mental gut verarbeiten. Da muss man jedem Einzelnen die nötige Zeit geben", so Löw der dpa kurz vor dem Jahreswechsel.