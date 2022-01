FC Bayern bietet Niklas Süle neuen Vertrag an - Bericht über Interesse des FC Barcelona

Der Poker um die Zukunft von Nationalspieler Niklas Süle nimmt offenbar an Fahrt auf. Trainer Julian Nagelsmann erklärte am Freitag, dass der FC Bayern dem Innenverteidiger ein Angebot zur Verlängerung des im kommenden Sommer auslaufenden Vertrages unterbreitet habe. Eine Unterschrift unter das Papier sei bislang aber nicht erfolgt. Da Süle nach derzeitigem Stand im Anschluss an die laufende Saison ablösefrei wechseln könnte, erwartet Nagelsmann ein zähes Ringen um die Dienste des 26-Jährigen.

Anzeige