Bestätigt: Niklas Süle und der FC Bayern trennen sich im Sommer

Nationalspieler Niklas Süle wird seinen Vertrag beim FC Bayern München nicht verlängern und den Verein am Saisonende verlassen. Das bestätigte der Klub am Mittwoch. "Die Verhandlungen mit Niklas haben sich eine sehr lange Zeit hingezogen. Wir haben ihm ein Angebot gemacht, dieses hat er nicht angenommen", sagte Klubchef Oliver Kahn auf einer Pressekonferenz. Dies sein in diesem Geschäft ein "normaler" Vorgang.

