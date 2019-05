Kommentar zum Double-Gewinn: Natürlich muss Niko Kovac nun Bayern-Trainer bleiben

Den Applaus und die Sprechchöre nach dem gewonnenen Pokalfinale gegen RB Leipzig hat sich Niko Kovac verdient. Er hat in einer Saison immer die Contenance behalten, in der der FC Bayern München weniger mit seinen Leistungen auf dem Feld als vielmehr mit dem Gerede darüber und noch ganz viel anderem, das nur am Rande mit Fußball zu tun hatte, beschäftigt war.

Der FC Bayern bejubelt nach dem 3:0-Sieg über RB Leipzig den 19. Pokalsieg und das zwölfte Double der Vereinsgeschichte. So feierte der FC Bayern den DFB-Pokal-Triumph in Berlin. ©

Kovac hat das Übergangsjahr gemeistert

Gleich in seinem ersten Jahr hat er das Double gewonnen. Und das ist in Anbetracht der international aktuell etwas enteilten Konkurrenz das Maximum für den FC Bayern. Festzuhalten bleibt zudem, dass die Saison 2018/2019 von vorneherein immer als Übergangsjahr gesehen wurde.

Als Übergangsjahr, in dem der Abschied von Legenden wie Arjen Robben und Franck Ribéry eingeleitet wurde, in dem ihre potenziellen Nachfolger Serge Gnabry und Kingsley Coman eingearbeitet werden mussten, in dem meist Unsicherheit um den verletzungsgeplagten Kapitän und Nationaltorhüter Manuel Neuer herrschte und in dem das Nationalmannschaftsaus von Jérôme Boateng, Thomas Müller und Mats Hummels verkraftet werden musste.