Bayern-Trainer Niko Kovac von Elfmeter-Debatte genervt: "Schlage vor, wir stampfen Fußball ein"

Niko Kovac will sich vor dem Spiel des FC Bayern beim 1. FC Nürnberg nicht mehr in neue Debatten um den Halbfinal-Erfolg der Münchner im Pokal und den viel diskutierten Elfmeter einlassen. „Wir leben in einer Demokratie. Da kann jeder seine Meinung äußern“, sagte der Trainer des deutschen Rekordmeisters am Freitag. Er habe sich in der Pressekonferenz nach dem 3:2 in Bremen klar zu der Situation geäußert. „Ich will mich in die Diskussion gar nicht mehr einlassen, das ist vorüber. Ich habe jetzt Nürnberg vor der Brust und das Spiel ist für mich absolut Priorität Nummer 1.“