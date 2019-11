Bericht: Niko Kovac bleibt Trainer des FC Bayern - Kroate gegen Piräus und BVB auf der Bank

Trotz der dramatischen Niederlage bei Eintracht Frankfurt bleibt Niko Kovac offenbar Trainer des FC Bayern München. Das berichten Münchner Merkur und Tageszeitung unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach soll der Kroate auch in den anstehenden Spielen gegen Olympiakos Piräus am Mittwoch und am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund auf der Bank des FCB sitzen. Auch andere Medien berichteten entsprechend.

Nach dem herben 1:5 gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt waren Fans und Experten wie Rekordnationalspieler Lothar Matthäus von einer baldigen Entlassung des 48-Jährigen ausgegangen. Der FC Bayern befindet sich seit Wochen in einer fußballerischen Krise, zuletzt ließen auch die Ergebnisse zu Wünschen übrig. Hinter den Kulissen, so Merkur und Tageszeitung, soll es bei den Bayern noch keine Trainer-Diskussion geben, die zu einer baldigen Entlassung führen könnte.

Bayern-Kapitän Manuel Neuer: "Kein riesiges Wunder, was passiert ist"

Drei knappe und hart erkämpfte Siege über Union Berlin, Piräus und den VfL Bochum hatten ohne Glanz und Souveränität schon immer lautere Zweifel an Kovac geweckt. Das überdeutliche 1:5, nach dem sich die Bayern-Profis kollektiv in der eigenen Kurve entschuldigten, kam nun zur absoluten Unzeit. „Es ist kein riesiges Wunder, was passiert ist. Es hat sich ein bisschen angebahnt. Die kommenden Tage dürften sehr unruhig werden“, sagte Kapitän Manuel Neuer im ZDF.

Das 1:5 in Frankfurt hatte historische Dimensionen für den FCB. In der Bundesliga verlor der Rekordmeister seit dem 9. Dezember 1978 (1:7 bei Fortuna Düsseldorf) nicht mehr höher. Allein steht die Niederlage in Hessen jedoch nicht: Drei weitere 1:5-Klatschen mussten die Bayern seitdem einstecken – zuletzt am 4. April 2009 gegen den späteren Deutschen Meister VfL Wolfsburg. Die höchste Niederlage der Bayern-Geschichte ist ein 0:7 vom 9. Oktober 1976 in der Bundesliga im eigenen Stadion gegen den FC Schalke 04.

Bayern-Coach Niko Kovac kämpferisch: "Ich gebe nie auf"

