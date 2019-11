Abschied selbst angeboten: So reagiert Trainer Niko Kovac auf sein Aus beim FC Bayern

Niko Kovac kann sein Aus beim FC Bayern nachvollziehen. Nachdem die Münchner am Sonntagabend das Ende der Zusammenarbeit mit dem Kroaten bekanntgegeben hatten, erklärte der 48-Jährige in einem vom Verein veröffentlichten Statement: "Ich denke, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für den Klub ist. Die Ergebnisse und auch die Art und Weise, wie wir zuletzt gespielt haben, haben mich zu diesem Entschluss kommen lassen." Nach SPORT BUZZER-Informationen hatte der 48-Jährige seinem Arbeitgeber den Abschied am Tag nach dem 1:5-Debakel bei Eintracht Frankfurt sogar selbst angeboten.

Kovac hatte aber noch am Sonntagmorgen das Training des deutschen Rekordmeisters geleitet. Vieles deutete darauf hin, dass er zumindest noch in den Spielen am Mittwoch in der Champions League gegen Olympiakos Piräus und drei Tage später im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund auf der Bank sitzen werde. Es kam anders.