Friedhelm Funkel tadelt Kritiker von Bayern-Trainer Niko Kovac: "Nicht nachvollziehbar"

Trainer-Routinier Friedhelm Funkel kann die immer wieder aufkeimenden Diskussionen über die Arbeit seines Kollgen Niko Kovac beim FC Bayern "überhaupt nicht nachvollziehen". Der Coach von Fortuna Düsseldorf , der die Münchner am Sonntag vum Bundesliga -Duell empfängt, sagte bei Sport1: "Niko ist ein junger Trainer, der seine Erfahrungen bis jetzt mit Kroatien und Eintracht Frankfurt wirklich gut gelöst hat. Dazu kommt Bayern München - dass das nicht von Anfang an reibungslos verläuft, ist doch klar."

Funkel weiter: "Aber wie er sich profiliert hat und sich den Kameras gestellt hat, wie ruhig er geblieben ist und wie er seine Statements rüberbringt, das ist fantastisch. Mittlerweile hat er auch der Mannschaft eine Handschrift gegeben, sie haben mehr Tore geschossen als im letzten Jahr, und sie sind Erster. All das, was bei den Bayern passiert, kann man Niko Kovac und seinem Trainerteam zugute schreiben. Niko, das ist fantastisch, was du da machst!"

Rummenigge sieht Kovac kritisch

Kovac war von Karl-Heinz Rummenigge zuletzt indirekt in Frage gestellt worden. "Es gibt bei Bayern München keine Jobgarantie – für niemanden. Jeder, der bei Bayern München angestellt ist, muss liefern. Wer mit diesem Druck nicht umgehen kann, ist falsch“, hatte der Bayern-Boss am vergangenen Sonntag in der Sky-Sendung „Wontorra – der Fußball-Talk“ gesagt und auf die Frage, was mit Kovac passiere, wenn die Münchner nicht Meister würden, ausweichend geantwortet: "Wir werden Meister." Zudem kritisierte Rummenigge die Rotation des Trainers während des Bayern-Durchhängers im vergangenen Herbst.