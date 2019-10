Bayern-Trainer Niko Kovac reagiert auf Salihamidzic-Kritik und setzt voll auf Jerome Boateng

Bayern-Trainer Niko Kovac hat auf die "Alles-muss-besser-werden"-Kritik von Hasan Salihamidzic reagiert - und dem Sportdirektor vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Union Berlin zugestimmt. "Brazzo hat recht. Wir können in bestimmten Bereichen besser werden", sagte der Coach und sprach vor allem Defizite in der Defensive an: "Da machen wir zu viele individuelle Fehler." Was die Situation noch verschärft: Mit Niklas Süle (Kreuzbandbandriss) und Lucas Hernandez (OP am Sprunggelenk) fallen zwei hochkarätige Abwehrkräfte monate- bzw. wochenlang aus.