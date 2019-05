Wirbel um Kovac-Zukunft beim FC Bayern: Brisanter Salihamidzic-Auftritt im TV

Die Zukunft von Trainer Niko Kovac scheint beim FC Bayern München vollkommen offen zu sein. Obwohl der 47-Jährige in den kommenden zwei Wochen mit dem FCB sowohl die Deutsche Meisterschaft als auch den DFB-Pokal gewinnen kann, wachsen offenbar selbst in der Chefetage die Zweifel an der Eignung des Kroaten. Anders sind die Aussagen des Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und seines Sportdirektors Hasan Salihamidzic kaum zu interpretieren.