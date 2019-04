Rummenigge über Zukunft von Trainer Niko Kovac: „Bei Bayern München gibt es keine Jobgarantie“

Trotz des beeindruckenden 5:0-Triumphes gegen Borussia Dortmund und der Eroberung der Bundesliga-Tabellenführung hat Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ein klares Bekenntnis zu Trainer Niko Kovac über das Ende der Spielzeit hinaus vermieden. „Es gibt bei Bayern München keine Jobgarantie – für niemanden. Jeder, der bei Bayern München angestellt ist, muss liefern. Wer mit diesem Druck nicht umgehen kann, ist falsch“, sagte Rummenigge am Sonntagmorgen in der Sky-Sendung „Wontorra – der Fußball-Talk“ und antwortete auf die Frage, was mit Kovac passiere, wenn die Bayern nicht Meister würden, ausweichend: „Wir werden Meister.“

Rummenigge weiter: „Jeder Bundesliga-Klub analysiert nach der Saison, was gut und was weniger gut gelaufen ist. Es gab bei uns auch kritische Wochen, dann hat die Mannschaft es wieder besser gemacht.“ Gerade der Durchhänger im vergangenen Herbst und die zwischenzeitlich neun Punkte Rückstand auf den BVB scheinen dem Vorstandschef der Münchner immer noch sauer aufzustoßen. Rummenigge führt die Krise auf die damalige Rotation von Kovac zurück. Die Probleme seien „selbst kreiert“ gewesen: „Ich bin ein erbitterter Gegner der Rotation. Die elf Besten müssen spielen.“ Dies habe die Klubführung Kovac auch verdeutlicht.

Kovac war im vergangenen Sommer von Eintracht Frankfurt nach München gekommen. Nach einem starken Start in die Saison geriet Kovac nach enttäuschenden Ergebnissen unter Druck, zog den Kopf aber noch einmal aus der Schlinge. In Bundesliga und DFB-Pokal besteht jeweils noch die Chance auf einen Titel. In der Champions League verabschiedete man sich hingegen schon im Achtelfinale. Sollte Kovac einen weiteren Titel verpassen, könnte die von Rummenigge angekündigte Saisonanalyse offenbar Konsequenzen haben. Rummenigge: „Unser Ziel ist es, in diesem Jahr Meister zu werden.“ Das Verpassen dieses Triumphes gelte es zu vermeiden.