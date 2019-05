Trainer-Ikone Hitzfeld über Kritik an FC-Bayern-Coach Niko Kovac: "Er macht einen tollen Job"

Vor dem entscheidenden Showdown im Duell um die Meisterschaft mit dem BVB hat sich Ex-Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld gegenüber Sport1 zur Zukunft von Niko Kovac geäußert. "Die Kritik an Kovac verstehe ich nicht. Er macht einen tollen Job und kann noch zwei Titel holen. Man darf auch die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge nicht immer auseinandernehmen. Bei Bayern ist es eben so, dass alle abliefern müssen: Trainer, Spieler, Sportdirektoren und die Bosse", so der 70-Jährige.