Bericht: Diese individuellen Fehler zeigte Niko Kovac den Bayern-Stars in seiner letzten Ansprache auf

Am Sonntagabend machte der FC Bayern München die Trennung von Trainer Niko Kovac offiziell. Der Kroate räumte seinen Posten nach 65 Spielen und insgesamt 490 Tagen im Anschluss an das enttäuschende 1:5 bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt. Zuvor soll der Coach in einer Ansprache der Mannschaft die individuellen Fehler bei der peinlichen Pleite in Hessen aufgezeigt haben. Das berichtet die Bild, die erfahren haben will, wie die letzte Teamsitzung von Kovac abgelaufen ist.

Am Tag nach der Niederlage war Kovac bereits kurz vor 8 Uhr am Trainingszentrum der Münchner an der Säbener Straße eingetroffen. Knapp zwei Stunden später soll er demnach seine Mannschaft versammelt haben. Die Sitzung habe rund 20 Minuten gedauert, Kovac soll laut Bild eine Videoanalyse vorbereitet haben. Seinen Spielern zeigte er Szenen der Frankfurt-Pleite, soll sich einige Profis namentlich vorgenommen haben, darunter Serge Gnabry, Kingsley Coman und Rot-Sünder Jerome Boateng.

Anschließend leitete Kovac das Training der Reservisten, die gegen Frankfurt kaum oder nur eingeschränkt zum Zuge gekommen waren. Am Abend wurde dann publik, dass Trainer und Verein sich in beiderseitigem Einvernehmen auf eine sofortige Trennung geeingt haben.

Niko Kovac nicht mehr Bayern-Trainer: Die Zahlen zur Krise

Interims-Trainer Flick muss Bayern-Fehler abstellen

Das 1:5 in Frankfurt hatte historische Dimensionen für den FCB. In der Bundesliga verlor der Rekordmeister seit dem 9. Dezember 1978 (1:7 bei Fortuna Düsseldorf) nicht mehr höher. Allein steht die Niederlage in Hessen jedoch nicht: Drei weitere 1:5-Klatschen mussten die Bayern seitdem einstecken – zuletzt am 4. April 2009 gegen den späteren Deutschen Meister VfL Wolfsburg. Die höchste Niederlage der Bayern-Geschichte ist ein 0:7 vom 9. Oktober 1976 in der Bundesliga im eigenen Stadion gegen den FC Schalke 04.

Nach Aus von Niko Kovac beim FC Bayern: Das sind die Nachfolge-Kandidaten Niko Kovac ist nicht mehr Bayern-Trainer. Der Rekordmeister muss einen Nachfolger finden. Namen wie die von Co-Trainer Hansi Flick, Ajax-Coach Erik ten Hag und José Mourinho werden gehandelt. Der SPORTBUZZER zeigt die Kandidaten. ©

Anzeige

ANZEIGE: 50% auf dein Jako Herbst-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.