Niko Kovac bestätigt Zoff im Bayern-Training: "Wir haben das zu dritt besprochen"

Bayern-Trainer Niko Kovac hat die Trainings-Prügelei zwischen Robert Lewandowski und Kingsley Coman bestätigt, sieht den Vorfall aber als erledigt an. "Es gab gestern einen Trainingsvorfall, den ich kurz kommentieren möchte", sagte der Coach am Freitag auf der Pressekonferenz noch vor der ersten Frage: "Es kam zu einer Handgreiflichkeit zwischen zwei Spielern. Wir haben das nach dem Training zu dritt besprochen. Die Spieler haben sich entschuldigt. Es tut ihnen sehr leid." Eine Geldstrafe werde es nicht geben. Kovac: "Beide haben sich sehr einsichtig gezeigt." Die Sache sei damit "ad acta gelegt" und "aus der Welt".

Einen Tag zuvor hatte zuerst die Bild berichtet, dass es zwischen den beiden Offensivstars der Münchner zu einer handfesten Auseinandersetzung während der Einheit am Donnerstag gekommen sei. Erst das Eingreifen der Abwehrspieler Jerome Boateng und Niklas Süle habe die Streithähne trennen können. Kovac hatte darauf verzichtet, Lewandowski und Coman vorzeitig in die Kabine zu schicken und das Training mit dem hitzköpfigen Duo auf dem Platz beendet. Der Tabellenführer aus München tritt in der Bundesliga am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf an.