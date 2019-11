Abschiedsmail geleakt: Das schrieb Ex-Trainer Niko Kovac an alle Bayern-Mitarbeiter

Die Nachricht, dass Niko Kovac nicht länger Trainer des FC Bayern ist, kam am Sonntagabend überraschend. So überraschend, dass sich der Kroate nicht mal von allen Mitarbeitern verabschieden konnte. Doch Kovac gilt als Mann mit Stil, einer, dem auch die zwischenmenschliche Ebene sehr wichtig ist. So verschickte er mit seinem Co-Trainer und Bruder Robert eine E-Mail an den gesamten Bayern-Staff. Die Spieler übrigens ausgenommen. Der Bild liegt das Schreiben offenbar vor. Dort heißt es im Wortlaut: