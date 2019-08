Der FC Bayern München hat die Saison-Vorbereitung erfolgreich abgeschlossen. Am Samstag steht mit dem DFL-Supercup gegen Borussia Dortmund (20.30 Uhr/DAZN und ZDF) der erste echte Härtetest für Trainer Niko Kovac an. Während die Saisonvorbereitung von den Spekulationen über Superstar Leroy Sané überschattet wird, tritt Kovac am Freitagmittag um 12 Uhr zu einer Pressekonferenz vor die Medien - wo er sich wohl neben Fragen zum Supercup, Gegner BVB, Ex-FCB-Star Mats Hummels auch zu Leroy Sané äußern muss.