Kovac-Zukunft offen? Bayern-Boss Rummenigge vermeidet erneut Bekenntnis

Am letzten Spieltag der Bundesliga kann der FC Bayern München den siebte Meistertitel in Serie perfekt machen. Trainer Niko Kovac ist trotz einer überragenden Rückrunde nicht unumstritten. Auch beim 0:0 gegen RB Leipzig, der Rekordmeister verpasste die mögliche Vorentscheidung im Kampf um die Schale, verärgerte der Kroate viele Fans mit seinen personellen Entscheidungen. Warum kam Verteidiger Rafinha nach der Verletzung von Kreativspieler Thiago? Warum wurde Arjen Robben erst so spät eingewechselt?