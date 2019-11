Bayern-Trainer Niko Kovac mit barschen Antworten im ZDF-Interview: "Das werden Sie besser wissen"

Niko Kovac war genervt. Erst diese frühe Rote Karte für Jerome Boateng (10.). Danach 80 knüppelharte Minuten, die mit einem peinlichen 1:5 bei Eintracht Frankfurt endeten. Und nun auch noch der unvermeidliche Frage-Marathon, in dem der Trainer des FC Bayern erklären sollte, was eigentlich unbegreiflich schien: Die höchste Pleite seit mehr als zehn Jahren. Also antwortete der Coach auf Fragen von ZDF-Reporter Lars Ruthemann eher barsch. Was seine Spieler nicht umgesetzt hätten, wollte der Journalist wissen. Kovac ließ ein paar Momente verstreichen, sagte dann: "Was wollen Sie von mir wissen? Ich muss nicht alles mit Ihnen teilen."