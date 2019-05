FC Bayern: Rummenigge erklärt fehlende Rückendeckung für Trainer Kovac

Kalkül statt Kritik: Der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge hat nach eigener Aussage FC-Bayern-Trainer Niko Kovac mit der lange Zeit fehlenden öffentlichen Rückendeckung nicht verletzen wollen. "Ich wollte ihm nicht wehtun. Ich wollte nur alle auf unser gemeinsames Ziel fokussieren", sagte Rummenigge in einem Interview dem Nachrichtenmagazin Spiegel und bezog sich auf die Phase nach dem 5:0 im Endspurt der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Erst nach dem Pokalerfolg gegen RB Leipzig am vergangenen Samstag erhielt Double-Sieger Kovac eine Jobgarantie.

Rummenigge über Kovac-Zukunft beim FC Bayern: "Kenne keinen Verein, der seinen Trainer nach dem Double entlassen hätte"

Das System FC Bayern basiere auf Erfolg, sagte der 63-Jährige. „Der Erfolg ist Teil unserer Klub-DNA. Diesen Erfolgsdruck haben wir uns selbst auferlegt, und dem muss jeder beim FC Bayern standhalten. Das weiß Niko auch, er war hier bereits als Spieler tätig.“ Auf die Frage, ob der deutsche Fußball-Rekordmeister definitiv mit Kovac als Trainer in die neue Saison gehe, antwortete Rummenigge: „Ich kenne keinen Verein, der seinen Trainer nach dem Double entlassen hätte.“ Kovac hat in München einen Vertrag bis zum Sommer 2021.

Die Bayern-Bosse musste sich für ihren Umgang mit Kovac zuletzt zahlreiche öffentliche Kritik gefallen lassen. So sagte unter anderem Bayern-Legende Paul Breitner der tz: "„Wie Niko Kovac in der Rückrunde behandelt wurde, war eines FC Bayern unwürdig.“ Auch Paris-Saint-Germain-Trainer Thomas Tuchel sprang seinem Kollegen zur Seite: "Das ist sehr extrem, man kann es nicht greifen", sagte der Coach am Dienstag am Rande der French Open im Tennis im Interview des Senders Eurosport. Der Auftrag bei den Münchnern sei es, Titel zu holen. Das habe Kovac geschafft. Dennoch sei es der Klubführung schwer gefallen, sich zu Kovac zu bekennen. "Sie haben es ihm nicht einfach gemacht, dennoch hat er geliefert“,