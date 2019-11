Trotz Trainer-Diskussion: Niko Kovac leitet Training des FC Bayern nach Frankfurt-Klatsche

Business as usual beim FC Bayern München? Fast hatte es an der Säbener Straße den Anschein. Trotz der üblen 1:5-Niederlage bei Eintracht Frankfurt und der Diskussion um Trainer Niko Kovac leitete der Kroate am Sonntag die Vormittags-Einheit der Reservisten. Hinter verschlossenen Türen. Um 10.14 Uhr betrat der Trainer laut Bild den Trainingsplatz.

Kovac war demnach bereits um kurz vor 8 Uhr auf dem Trainingsgelände des FCB angekommen, wenig später folgten Spieler wie Benjamin Pavard, Philippe Coutinho und Thomas Müller. Hinter den Kulissen der Säbener Straße sollen auch die Bayern-Bosse um Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß über die Zukunft von Kovac beraten, der nach der Pleite in Frankfurt mehr denn je in der Kritik steht.

Bayern-Coach Niko Kovac kämpferisch: "Ich gebe nie auf"

Darf Niko Kovac weiter Bayern-Trainer bleiben? "Das weiß ich nicht"

Kovac selbst gab sich am Samstag nach seiner höchsten Niederlage als Bundesliga-Trainer keinen Illusionen hin. Ob er die kommende Englische Woche mit Spielen gegen Olympiakos Piräus und Borussia Dortmund noch als Bayern-Trainer erlebe? „Das weiß ich nicht.“ So, wie seine Antworten klangen, sah Kovac auch aus: schwer gezeichnet, mitgenommen und mit einer großen Portion Ungewissheit über die eigene Zukunft. Für die Trainingseinheit des Meisters am Sonntag bleiben die Tore für die Zuschauer nach einer kurzfristigen Entscheidung am Samstagabend geschlossen. Abschottung lautete die Münchner Devise nach dem Debakel.

Drei knappe und hart erkämpfte Siege über Union Berlin, Piräus und den VfL Bochum hatten ohne Glanz und Souveränität schon immer lautere Zweifel an Kovac geweckt. Das überdeutliche 1:5, nach dem sich die Bayern-Profis kollektiv in der eigenen Kurve entschuldigten, kam nun zur absoluten Unzeit. „Es ist kein riesiges Wunder, was passiert ist. Es hat sich ein bisschen angebahnt. Die kommenden Tage dürften sehr unruhig werden“, sagte Kapitän Manuel Neuer im ZDF.

Für Kovac ist die angespannte Situation nicht gänzlich neu. Schon in seinem Debütjahr beim FC Bayern geriet er im Herbst mächtig unter Druck, damals wurde es nach einem 3:3 gegen Düsseldorf richtig ungemütlich. „Ich bin nicht blauäugig. Ich habe im letzten Jahr nicht aufgegeben und werde auch jetzt nicht aufgeben“, sagte der Trainer, dessen Kampfgeist sich diesmal mehr in seinen Worten als in seiner Körpersprache widerspiegelte. Die vergangene Spielzeit endete trotz Krise mit dem Double, doch selbst die beiden nationalen Titelgewinne räumten die grundsätzlichen Zweifel an Kovac nicht aus.

