Trainer Niko Kovac gibt offenen Einblick in Bayern-Umbruch: "...das macht es leichter"

Trainer Niko Kovac hat ungewohnt offene Einblicke in den Umbruch beim FC Bayern gegeben und erklärt, warum Stimmung und Leistungsniveau bei den Münchnern schon lang nicht mehr gesehene Höhen erreicht haben. "Es gibt kein Patentrezept. Aber wir haben jetzt eine gute und homogene Truppe zusammen, die zusammenwächst und sich untereinander sehr gut versteht. Das ist immens wichtig", sagte der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem am Samstag anstehenden Bundesliga-Spiel gegen die TSG Hoffenheim und äußerte sich explizit zu den im Sommer vorgenommenen Veränderungen im Kader.

"Die Charaktere, die letztes Jahr da waren, waren auch gute Charaktere. Aber Spieler, die in ihrem Leben viel erreicht und ein gewisses Alter haben, haben natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung. Das ist auch normal. Wenn man hier ankommt und die Älteren so mir nichts, dir nichts managen muss, ist das nicht einfach. Das war letztes Jahr so", meinte Kovac: "Dadurch, dass wir einige Abgänge hatten und junges Blut dazubekommen haben, ist es etwas ruhiger zu arbeiten."

Robben und Ribéry verließen Bayern im Sommer

Namen nannte der Coach nicht. Prominenteste und routinierteste Angänge der Münchner nach der vergangenen Saison waren Franck Ribéry, der sich inzwischen dem AC Florenz anschloss, und Arjen Robben, der seine Karriere beendete. Auch Mats Hummels (zu Borussia Dortmund), Renato Sanches (OSC Lille) und James Rodriguez (Real Madrid) verließen den Klub. Als Zugänge präsentierten die Bayern im Sommer unter anderem die französischen Weltmeister Lucas Hernandez (Atletico Madrid), Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) sowie die zunächst ausgeliehenen Philippe Coutinho (FC Barcelona) und Ivan Perisic (Inter Mailand).

Kovac: "Wir sind vielseitiger geworden und haben Qualität dazubekommen. Jeder Einzelne gibt uns eine neue Dimension." Neben den Neuverpflichtungen macht der Coach aber auch andere Gründen für den Aufschwung, der am Dienstag mit einer 7:2-Gala in der Champions League beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur seinen bisherigen Höhepunkt fand, ausgemacht. "Das eine Jahr hat uns sicherlich etwas gebracht. Man muss sich erst kennen lernen, das braucht etwas Zeit. Das, was wir möchten, wird immer mehr von den Spielern aufgesogen", meinte der Kroate: "Im Moment ist alles gut. Aber wir haben noch nichts erreicht." Man wolle den eingeschlagenen Weg nun weitergehen: "Ruhig und ohne Trara."

