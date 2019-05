Zweikampf der Woche: Sollte Niko Kovac nach einem Double beim FC Bayern gehen?

Pro: Ja, denn die Überzeugung fehlt

von SPORTBUZZER-Fußballchef Heiko Ostendorp

Die entscheidenden Fragen im Bezug auf Niko Kovac sind nicht, ob er ein anständiger Kerl, ein guter Trainer ist und ob das mögliche Double nicht das Maximum wäre, was er in dieser schwierigen Saison rausholen konnte. Sondern einzig und allein, ob die Bayern-Bosse davon überzeugt sind, dass er der richtige Mann für die Zukunft ist – dies ist offenbar nicht der Fall.

Über den Umgang von Hoeneß, Rummenigge und Salihamidzic mit ihrem wichtigsten Angestellten lässt sich streiten, eine schonungslose Analyse muss ihnen aber erlaubt sein. Die Bosse reden natürlich mit ihren Führungsspielern. Und aus der Mannschaft ist zu hören, dass es zumindest Restzweifel an Kovac’ Qualitäten gibt.

Der FC Bayern steht vor der wichtigsten Phase seit Jahren, der Umbruch muss weiter forciert , neue Stars eingebaut werden, ein internationaler Titel soll bald wieder her. Wenn man sich nicht einig ist, ob Kovac das alles hinbekommt, sollte man sich von ihm trennen – völlig unabhängig von einem oder zwei Titeln.

Contra: Nein, ein anderer sollte gehen

von Florian Wichert, stellvertretender Chefredakteur von t-online.de

Mit Hummels, Boateng, Müller und Neuer steckten in der Hinrunde vier Weltmeister im Formtief. Tolisso, Robben und Coman fielen lange verletzt aus. Und die Vereinsspitze brachte mit Eitelkeiten und Genörgel permanent Unruhe rein. Üble Bedingungen – denen Niko Kovac bei seiner erst zweiten Station als Vereinstrainer trotzte, um Bayern letztlich souverän zur deutschen Meisterschaft zu führen. Am Wochenende kann er im Pokalfinale gegen Leipzig das Double perfekt machen. Was für eine Leistung.