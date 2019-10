Der FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Mega-Sieg bei Tottenham Hotspur

Oh, what a night! 7:2 – SIEBEN zu zwei Eine große Nacht im Europapokal, ein packendes Fußballspiel und eine beeindruckende Vorstellung der Bayern vor 60.127 Zuschauern im neuen Fußballtempel Londons bei Tottenham Hotspur. Es ging hin und her, ein rasanter Kick im Dauerregen, den die Bayern am Ende deutlich mit 7:2 gewannen – ja, richtig gelesen.