FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zur Achtelfinal-Gala gegen den FC Chelsea

Der FC Bayern kann schon fast für das Viertelfinale der Champions League planen! Mit Matchwinner Serge Gnabry, der nach Doppelpass mit Robert Lewandowski zum 1:0 und 2:0 vollendete und einem Treffer von Lewandowski selbst ging der FC Bayern München im ersten Achtelfinal-Duell beim FC Chelsea mit 3:0 (0:0) in Führung. Es war mindestens eine Vorentscheidung im Kampf ums Weiterkommen. Ein dominanter, weil reifer Auftritt der Bayern unter Cheftrainer Hansi Flick, der weiter Argumente für sich sammelt. Am 18. März steigt in München das Rückspiel. Nach dem 3:0 wohl nur noch Formsache.