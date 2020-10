FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Eintracht Frankfurt

Bayern-Reporter Patrick Strasser hat die Spieler des FC Bayern in der Allianz Arena gegen Eintracht Frankfurt genau beobachtet - und alle FCB-Profis mit Noten bewertet. Die Einzelkritik hier in der Bildergalerie im Überblick.

Damit haben die Münchner den 41. Erfolg in einem Heimspiel gegen die Hessen eingefahren – Bundesligarekord. 40 Siege zu Hause gelangen zuvor auch gegen den aktuellen Zweitligisten Hamburger SV. Bereits am Dienstag geht es in der Champions League bei Lokomotive Moskau weiter. Mit dem 4:0 gegen Atlético Madrid hatten die Bayern ja am ersten Spieltag bereits ein Ausrufezeichen gesetzt.