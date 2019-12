FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum späten Sieg beim SC Freiburg

Der FC Bayern München feiert im Schwarzwald-Stadion des SC Freiburg – aber wie. Spät und ausschweifend. Der Rekordmeister setzt sich mit 3:1 (1:0) beim SC Freiburg durch und verkürzte damit den Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig auf vier Punkte. Die Sachsen hatten am Dienstagabend im Topspiel bei Borussia Dortmund 3:3 gespielt . Matchwinner war der spät eingewechselte Joshua Zirkzee, der nach nur 104 Sekunden das 2:1 erzielte.

Für den SPORT BUZZER hat unser Reporter Patrick Strasser das Spiel im Breisgau verfolgt und die Bayern-Spieler einer genauen Überprüfung unterzogen. Seine Einzelkritik mit Noten gibt's in der Bildergalerie.

Der FC Bayern hat sich in der Nachspielzeit drei wichtige Punkte beim SC Freiburg gesichert. Der SPORT BUZZER zeigt, wie die Münchner Profis in Form waren. ©

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Spiel gegen den SC Freiburg

Lewandowski schießt das Führungstor - Zirkzee später Matchwinner

Die Bayern waren dank des 19. Saisontreffers von Robert Lewandowski in Führung gegangen (16.), gaben aber – wieder einmal – ein zunächst überlegen geführtes ziemlich fahrlässig Spiel aus der Hand.

Vincenzo Grifo machte den Ausgleich (59.). Freiburg mit einem couragierten, druckvollen Auftrittt in der zweiten Halbzeit. Aber am Ende hatten die Bayern das Minutenglück der Nachspielzeit und Trainer Hansi Flick ein goldenes Händchen mit der Einwechslung von U23-Stürmer Joshua Zirkzee. Der 18-jährige Holländer wurde in der 90. Minute eingewechselt und traf zwei Minuten später auf Vorlage von Serge Gnabry zum 2:1. Gnabry erhöhte dann auf 3:1 (90.+5.).