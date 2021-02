FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom

Kaum wird die Champions-League-Hymne wieder gespielt, fühlen sich die Profis des FC Bayern München angesprochen, zeigen ihr Titelverteidiger-Gesicht und damit ein ganz anderes als zuletzt in der Bundesliga. Fünf Punkte ließen die Sextuple-Gewinner in den beiden Partien gegen Arminia Bielefeld (3:3) und bei Eintracht Frankfurt (1:2) liegen, bei Lazio Rom sicherte man sich am Dienstagabend durch das 4:1 eine hervorragende Ausgangsposition für das Erreichen des Viertelfinals. Robert Lewandowski, Jamal Musiala und Leroy Sané trafen, Lazios Francesco Acerbi steuerte ein Eigentor bei.

