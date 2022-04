Der FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zur Hinspiel-Niederlage beim FC Villarreal

Der FC Bayern hat sich die Zähne am "Gelben U-Boot" ausgebissen: Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League musste der deutsche Rekordmeister am Mittwochabend eine verdiente 0:1 (0:1)-Niederlage beim FC Villarreal hinnehmen. Im Rückspiel kommenden Dienstag in der Allianz Arena steht das Team von Trainer Julian Nagelsmann nun vor einer großen Aufgabe und braucht eine deutliche Leistungssteigerung. Anzeige

Die auf drei Positionen veränderte Startelf von Nagelsmann, in der unter anderem Alphonso Davies nach auskurierter Herzmuskelentzündung direkt in der Anfangsformation stand, tat sich im Estadio de la Ceramica von Beginn an schwer. Schon in der achten Minute brachte Arnaut Danjuma die Gastgeber in Führung. Der FCB kam im ersten Durchgang zu keinem einzigen Schuss auf das Tor. Für den SPORTBUZZER hat Patrick Strasser die Bayern-Profis beobachtet – insbesondere die Offensive hat nicht überzeugt.

Die Bayern-Noten zur Auswärtspleite in Villarreal Der FC Bayern hat sich am Mittwochabend am FC Villarreal die Zähne ausgebissen. Für den SPORTBUZZER hat Patrick Strasser die Leistung der FCB-Stars in Noten bewertet. ©