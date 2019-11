FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Sieg gegen Roter Stern Belgrad

Der Flick-Lauf hält an. Viertes Spiel, vierter Sieg unter Interimstrainer Hansi Flick – und das trotz Vier-Mann-Rotation. Der FC Bayern München hat sein vorletztes Gruppenspiel in der Champions League ganz souverän und locker mit 6:0 bei Roter Stern Belgrad. Es ist Bayerns höchster Auswärtssieg in der Geschichte der Königsklasse - neben dem 7:1 in Rom 2014.