Der FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Champions-League-Desaster gegen den FC Villarreal

Nach der 0:1-Hinspiel-Pleite vor sechs Tagen in Spanien endete das Rückspiel vor 70.000 Fans in der Allianz Arena) mit 1:1. Den Halbfinal-Türöffner für die Gäste erzielte nach einem Konter in der 88. Minute Samuel Chukwueze, im Grunde die einzige Torchance der Spanier. Robert Lewandowski hatte auf Pass von Thomas Müller für die Führung gesorgt - in der Endabrechnung zu wenig. Für den SPORTBUZZER hat Reporter Patrick Strasser die Bayern-Profis beobachtet und deren Leistungen im Rückspiel bewertet.