Der FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten zum Kantersieg gegen Werder Bremen

Unser Reporter Patrick Strasser hat den Kantersieg der Bayern gegen Werder Bremen live in der Allianz Arena verfolgt und die Leistungen der FCB-Profis für den SPORT BUZZER in seiner Einzelkritik benotet.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Kantersieg gegen Werder Bremen in der Bildergalerie

Dank einer Gala-Vorstellung von Philippe Coutinho hat der FC Bayern die Gäste aus Bremen am 15. Spieltag klar besiegt. Der SPORTBUZZER zeigt die Noten der Mannschaft von Hansi Flick in einer Bildergalerie. ©

Der FC Bayern in der Einzelkritik: Die Noten gegen Werder Bremen

Im Vergleich zum 3:1-Sieg im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Tottenham Hotspur nahm Trainer Flick drei Veränderungen vor. Anstelle von Ivan Perisic (Bank), des verletzten Kingsley Coman und des gesperrten Javi Martínez standen gegen Bremen David Alaba, Leon Goretzka und Robert Lewandowski in der Startelf.

Die Grün-Weißen reisten mit einer Negativserie im Gepäck in die bayerische Landeshauptstadt. In den vergangenen 20 Pflichtspielen ging Bremen gegen den FCB immer als Verlierer vom Platz, darunter drei Pokal-Niederlagen. Aus Sicht von Gäste-Trainer Florian Kohfeldt sollte diese Bilanz jedoch niemanden hemmen. "Klar wissen wir das. Aber das spielt für das einzelne Spiel keine Rolle", erklärte der 37-Jährige vor dem Anpfiff.

Kohfeldt sollte zunächst Recht behalten, denn seine Mannen erwischten den besseren Start und schockten die Hausherren durch einen Treffer von Milot Rashica (24.), bei dessen Entstehung Jerome Boateng einen pomadigen Eindruck hinterlassen hatte. Kurz vor der Halbzeit machten die Münchener den Fehlstart durch zwei Tore in der 45. Minute (Philippe Coutinho) und in der Nachspielzeit (Robert Lewandowski) wieder wett.

Ein sehenswerter Lupfer von Coutinho (63.) und ein weiterer Treffer von Lewandowski (72.) brachten die Bayern in der zweiten Halbzeit dann endgültig auf die Siegerstraße. Der eingewechselte Thomas Müller (75.) krönte die Wende nach Vorarbeit des an diesem Nachmittag überragenden Coutinhos. Dem Brasilianer war in der 78. Minute sogar der 6:1-Schlusspunkt vorbehalten.