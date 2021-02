FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zur Niederlage gegen Eintracht Frankfurt

Ein Blick auf das kommende (März-) Programm des FC Bayern, das sich wegen des frühen Ausscheidens im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel in Grenzen hält: Zunächst geht es für den FCB in der Champions League weiter. Am Dienstag müssen die Münchner zum italienischen Topklub Lazio Rom reisen, vier Tage später empfangen die Bayern den 1. FC Köln zum Heimspiel in der Bundesliga. Dann bekommt die Flick-Elf eine Woche Pause - bis es dann zum Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Dortmund in München kommt (6. März). Die darauf folgenden Gegner heißen Werder Bremen (13. März), erneut Lazio im CL-Rückspiel (17. März) und dann der VfB Stuttgart im Heimspiel (20. März) zum Monats-Ausklang, da danach die erste Länderspiel-Pause des Jahres ansteht.