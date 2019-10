Der FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Pokal-Zittersieg beim VfL Bochum

Der FC Bayern München hat beim VfL Bochum gerade noch so die Kurve gekommen und ist mit einem sehr hart erarbeiteten 2:1-Erfolg ins Achtelfinale eingezogen. Gegen den Tabellen-16. der Zweiten Liga, den VfL Bochum, zuletzt selbst in der Krise, konnten Serge Gnabry (83.) und Thomas Müller (89.) das Ding gerade noch drehen. Nach 36 Minuten war Bochum durch ein unglückliches Eigentor von Bayerns Linksverteidiger Alphonso Davies in Rückstand geraten.

Zittersieg in Bochum: So waren die Bayern-Stars gegen den Zweitligisten in Form

Der FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik zum Pokal-Sieg beim VfL Bochum Erst in den letzten Minuten konnten Thomas Müller und Co. ein Pokal-Aus in Bochum verhindern. Der SPORTBUZZER hat den FC Bayern in der Einzelkritik bewertet. ©

Trainer Niko Kovac gewann damit 19 (!) seiner letzten 20 Pokalspiele, ob mit den Münchnern (Titelverteidiger im DFB-Pokal) oder zuvor mit Eintracht Frankfurt. Dennoch: Die Leistung war ganz, ganz dürftig. Keine Ideen, keine Struktur. Über den Willen und Müller gewann man doch noch.

