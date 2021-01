"Kleines Manko": Berater erklärt Situation von Alexander Nübel beim FC Bayern – Torwart "leidet mit Schalke"

Wenn am Sonntag der FC Bayern München beim FC Schalke 04 zu Gast ist (15.30 Uhr/Sky), bleibt Alexander Nübel nur die Rolle des Zuschauers - zumindest vorerst. Hinter Welttorhüter Manuel Neuer ist der 24-Jährige nur Ersatz und wegen dessen Extraklasse weitgehend ohne Einsatzchancen. Erst zwei Einsätze hatte der im vergangenen Sommer ablösefrei von Schalke gekommene Schlussmann im Bayern-Dress, keinen davon in der Liga. Spielerberater Stefan Backs gibt sich trotzdem entspannt - auch wenn er perspektivisch mehr Spielminuten für Nübel erwartet.

"Insgesamt fühlt sich Alex superwohl bei Bayern, ein kleines Manko gibt es natürlich: Er muss irgendwann auf mehr Spiele kommen", sagte Backs der Münchner Abendzeitung. An Neuer dürfte allerdings auch in den kommenden Monaten kaum ein Vorbeikommen sein, der DFB-Keeper ist in bestechender Form und spielte eine teils überragende Hinrunde. Nübel, der einen Vertrag bis 2025 unterzeichnete, wird sich gedulden müssen. Für Backs steht fest: Der Keeper kann von Neuer lernen - auch wenn Spielpraxis rar ist. "Was Alex von Manuel Neuer lernt, ist vor allem die mentale Fokussierung", so der Berater. "Auf den Punkt da zu sein, auch wenn man über 90 Minuten mal kaum gefordert wird: Das zeichnet Neuer besonders aus - und da will Alex auch hinkommen."