Dusel-Remis für den FC Bayern: Nürnberg holt nach irrer Nachspielzeit einen Punkt

Der FC Bayern München hat die Niederlage von Borussia Dortmund im Revierderby gegen Schalke 04 (2:4) nur bedingt ausgenutzt. Überraschend kam der Rekordmeister beim Aufsteiger 1. FC Nürnberg nicht über ein 1:1 (0:0) und bleibt im Titelrennen zwei Punkte vor den Dortmundern, die den Titel eigentlich schon abgeschrieben hatten . Der FCB hatte in der Nachspielzeit richtig Glück: Nach einem Ellenbogencheck von Alphonso Davies setzte Leibold einen Elfmeter an den Pfosten.

Pereira-Treffer schockt den FCB nach der Pause

Nach rund einer halben Stunde sorgte Bayerns Torwart Sven Ulreich für einen kurzen Schockmoment bei den FCB-Fans. Der Vertreter von Nationaltorwart Manuel Neuer kam nicht an einen Rückpass heran, der plötzlich mitten im Strafraum zu einem freien Ball wurde. Der ehemalige Stuttgarter konnte aber in höchster Not vor dem Nürnberger Löwen klären.

Fans des FC Bayern sorgen mit Pyrotechnik für Spielunterbrechung in Nürnberg: So reagiert das Netz

Unmittelbar nach Wiederanpfiff war der Torwart nicht so glücklich. Nachdem die Fans des Rekordmeisters den Wiederanpfiff mit einem massiven Einsatz von Pyrotechnik um etwa fünf Minuten verzögert hatten , kamen die Nürnberger besser in Gang. Nachdem Ulreich stark gegen Löwen pariert hatte, überwand Matheus Pereira (48.) den FCB-Schlussmann und schoss die sensationelle Führung für die "Clubberer" - sehr zum Ärger von Bayern-Trainer Niko Kovac.

Nürnberg kommt immer wieder zu guten Kontern

Und damit nicht genug: Immer wieder kamen die Gastgeber nun zu guten Kontersituationen, standen einmal sogar mit drei Spielern frei vor Ulreich. Löwen hätte den Abschluss suchen müssen, versuchte aber einen Pass in die Mitte, der in höchster Not von den Bayern zu einer Ecke geklärt wurde. Der eingewechselte James (69.) hatte dann die größte Chance der Bayern, als er per Freistoß wie schon ersten Durchgang Alaba die Querlatte traf. Duplizität der Ereignisse: Wieder konnte der überragende Mathenia klären.