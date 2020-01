Berichte: FC Bayern bemüht sich um Real-Verteidiger Alvaro Odriozola - Barca-Profi Nelson Semedo weiter ein Thema

Der FC Bayern München hat bei seiner Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger offenbar Alvaro Odriozola von Real Madrid ins Visier genommen. Wie Sky Sport und der spanische Radiosender Cadena COPE übereinstimmend berichten, könnte der 24-Jährige noch im Winter in die Bundesliga wechseln. Möglich sei zunächst eine Leihe bis Sommer. Neben Odriozola, der am Dienstagmorgen auch von der Bild und der Sport Bild zum Top-Kandidaten der Münchner erklärt wurde, soll auch Nelson Semedo vom FC Barcelona weiter ein bei den Bayern auf der Liste stehen. Der Portugiese war bereits vor einigen Wochen mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht worden.

Beide Profis spielen in ihren derzeitigen Klubs aktuell keine große Rolle. Der viermalige spanische Nationalspieler Odriozola kommt nicht am Ex-Leverkusener Dani Carvajal vorbei, zudem soll Leihgabe Achraf Hakimi von Borussia Dortmund im Sommer zu den Königlichen zurückkehren. In dieser Saison kam Odriozola nur viermal in der Liga zum Einsatz. Zudem durfte der Abwehrspieler in der Champions League gegen den FC Brügge über 90 Minuten ran. Semedo kommt immerhin schon auf 16 Einsätze, oft ist aber Sergi Roberto auf der Rechtsverteidiger-Position bei Barca gesetzt.